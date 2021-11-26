Жереб був прихильний до збірної України з суперників плей-оф ЧС-2022

У швейцарському Цюріху пройшло жеребкування стадії плей-оф Чемпіонату світу-2022 з футболу.
У підсумку збірна України потрапила до квартету А, де також зіграють команди Шотландії, Уельсу та Австрії.
При цьому на півфінальній стадії, яка складатиметься з одного матчу, суперником підопічних Олександра Петракова буде збірна Шотландії. Наша збірна проведе цю зустріч на виїзді.
Другий півфінал також проходитиме на Британських островах.
Переможці півфіналів також в одному матчі розіграють путівку до Катару.
У групі В півфінальні пари виглядають так:
- Росія - Польща
- Швеція - Чехія
Квартет С:
- Італія - Північна Македонія
- Португалія - Туреччина
Нагадаємо, півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня 2022 року, а фінальні – 29 березня.