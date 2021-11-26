Жереб був прихильний до збірної України з суперників плей-оф ЧС-2022

У швейцарському Цюріху пройшло жеребкування стадії плей-оф Чемпіонату світу-2022 з футболу.

У підсумку збірна України потрапила до квартету А, де також зіграють команди Шотландії, Уельсу та Австрії.

При цьому на півфінальній стадії, яка складатиметься з одного матчу, суперником підопічних Олександра Петракова буде збірна Шотландії. Наша збірна проведе цю зустріч на виїзді.

Другий півфінал також проходитиме на Британських островах.

Переможці півфіналів також в одному матчі розіграють путівку до Катару.

У групі В півфінальні пари виглядають так:

Росія - Польща

Швеція - Чехія

Квартет С:

Італія - Північна Македонія

Португалія - Туреччина

Нагадаємо, півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня 2022 року, а фінальні – 29 березня.