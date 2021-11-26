Напередодні Україна втратила останню надію на представлення своїх клубів у весняній частині футбольної єврокубкової кампанії – програш "Зорі" на виїзді "Ромі" (0:4) позбавив луганців навіть математичних шансів пройти у плей-оф Ліги конференцій УЄФА.
Перед цім матчем уболівальники українського клубу спробували пронести на "Стадіо-Олімпіко" банер із написом: "Луганськ – це Україна", повідомляється на Twitter-сторінці фан-руху Zorya Londonsk.
Але римські стюарди на вході на арену вилучили у них банер, бо вважали, що це політичне гасло.
News that Stewards didn’t let a Ultras ‘Luhansk is Ukraine’ banner in this evening saying it was ‘political’— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021
😡😡😡 pic.twitter.com/TbEFW0gN7C
Проте іншим уболівальникам вдалося пронести на арену схожий банер в іншій частині стадіону.
As for the banner issue - the one above is NOT the banner that the stewards didn’t let in! Later on they prevented a similar banner from not entering as the fact emblazoned on the ‘Luhansk is Ukraine’ was deemed ‘political’…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021
Stewards & Police need a bit of educating we think! pic.twitter.com/kJoTlwA7BQ
Нагадаємо. жодна українська команда не потрапила до плей-оф єврокубків уперше за 14 років.