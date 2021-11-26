Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
У Києві триває "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві триває "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
ГоловнаСпорт

Римські стюарди не дозволили фанам "Зорі" пронести на "Стадіо-Олімпіко" плакат "Луганськ – це Україна"

Співробітники арени вважали це за політичне гасло.

Римські стюарди не дозволили фанам "Зорі" пронести на "Стадіо-Олімпіко" плакат "Луганськ – це Україна"
Фото: ФК "Зоря"

Напередодні Україна втратила останню надію на представлення своїх клубів у весняній частині футбольної єврокубкової кампанії – програш "Зорі" на виїзді "Ромі" (0:4) позбавив луганців навіть математичних шансів пройти у плей-оф Ліги конференцій УЄФА.

Перед цім матчем уболівальники українського клубу спробували пронести на "Стадіо-Олімпіко" банер із написом: "Луганськ – це Україна", повідомляється на Twitter-сторінці фан-руху Zorya Londonsk.

Але римські стюарди на вході на арену вилучили у них банер, бо вважали, що це політичне гасло.

Проте іншим уболівальникам вдалося пронести на арену схожий банер в іншій частині стадіону.

Нагадаємо. жодна українська команда не потрапила до плей-оф єврокубків уперше за 14 років.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також