Співробітники арени вважали це за політичне гасло.

Напередодні Україна втратила останню надію на представлення своїх клубів у весняній частині футбольної єврокубкової кампанії – програш "Зорі" на виїзді "Ромі" (0:4) позбавив луганців навіть математичних шансів пройти у плей-оф Ліги конференцій УЄФА.

Перед цім матчем уболівальники українського клубу спробували пронести на "Стадіо-Олімпіко" банер із написом: "Луганськ – це Україна", повідомляється на Twitter-сторінці фан-руху Zorya Londonsk.

Але римські стюарди на вході на арену вилучили у них банер, бо вважали, що це політичне гасло.

News that Stewards didn’t let a Ultras ‘Luhansk is Ukraine’ banner in this evening saying it was ‘political’



😡😡😡 pic.twitter.com/TbEFW0gN7C — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021

Проте іншим уболівальникам вдалося пронести на арену схожий банер в іншій частині стадіону.

As for the banner issue - the one above is NOT the banner that the stewards didn’t let in! Later on they prevented a similar banner from not entering as the fact emblazoned on the ‘Luhansk is Ukraine’ was deemed ‘political’…



Stewards & Police need a bit of educating we think! pic.twitter.com/kJoTlwA7BQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021

Нагадаємо. жодна українська команда не потрапила до плей-оф єврокубків уперше за 14 років.