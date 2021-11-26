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"Арена Львів" перебуває в аварійному стані - вона може просто завалитися, - Садовий

Мер Львова стурбований фізичним станом арени.

"Арена Львів" перебуває в аварійному стані - вона може просто завалитися, - Садовий
"Арена Львів"
Фото: zahid.espreso

Міський голова Львова Андрій Садовий під час сесії міської ради у четвер, 25 листопада, коментуючи потребу у будівництві нової спортивної арени – для ігрових видів спорту заявив, що "Арена Львів"досі не введена в експлуатацію.

За словами міського голови, нова арена мала б бути мультифункціональною, аби була задіяна щодня, передає "Еспресо.Захід".

"Проблема "Арени Львів" – це проблема менеджменту. Коли ми готувались до Євро-2020, ми готували команду, яка мала управляти цим стадіоном. Держава таке рішення прийняла. Місто відкинули, самі будуть управляти, – каже Андрій Садовий. – Якщо ви сьогодні залізете всередину у цей стадіон, то ви зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані", - стверджує Садовий.

"Якщо терміново там не почати виділення коштів на ліквідацію аварійності, він просто може завалитись. Плюс, щоб ви розуміли, стадіон не введений в експлуатацію. Там є підстанція, яка не запущена. Так само підстанція біля летовища не запущена. 10 років стоять підстанції! Це просто сум", - журиться голова Львова.

Григорій МухінГригорій Мухін
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