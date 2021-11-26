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Ярмоленко забезпечив "Вест Гему" перше місце у групі Ліги Європи

Українець провів результативний матч у Відні.

Ярмоленко забезпечив "Вест Гему" перше місце у групі Ліги Європи
Мойєс дякує Ярмоленко за гру
Фото: EPA/UPG

У рамках передостаннього туру групового етапу Ліги Європи лідер групи Н "Вест Гем" грав у Відні з місцевим "Рапідом" і підтвердив статус фаворита, відправивши у ворота "зелено-білих" два "сухі" м'ячі.

Одним із авторів голів став українець Андрій Ярмоленко, який на 40-й хвилині відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Він же у компенсований до першого тайму час заробив пенальті, який чітко реалізував капітан "молотків" Марк Ноубл – 2:0.

Підопічні Девіда Мойєса, які ще в попередньому турі забезпечили собі вихід у плей-оф, після перемоги у Відні гарантували собі цей вихід із першого місця.

Огляд матчу "Рапыд" - "Вест Гем".

Григорій МухінГригорій Мухін
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