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"Вест Гем" заслав Ярмоленка в молодіжний склад

У Андрія мало ігрової практики.

"Вест Гем" заслав Ярмоленка в молодіжний склад
Андрій Ярмоленко
Фото: efl.com

Українському легіонерові "Вест Гема" Андрію Ярмоленку на старті нового сезону Англійської прем'єр-ліги серйозно бракує ігрової практики.

У матчі першого туру проти "Ньюкасла" (4:2) вінгер з'явився на полі лише на передостанній хвилині основного часу.

У той самий час "молотобійці" хочуть прилаштувати Андрія в якийсь турецький клуб.

Щоб українець підтримував спортивну форму, тренерський штаб Девіда Моєса вирішив задіяти його в Лізі професійного розвитку за молодіжну команду.

Ярмоленко в матчі проти "Арсеналу" вийшов у старті і за 71 хвилину став автором двох гольових передач - на 13-й і 68-й хвилинах.

"Вест Гем" переміг однолітків і земляків з розгромним рахунком - 6:0.

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