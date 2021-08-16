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Помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Володимир Голубничий

Легендарному скороходу було 85 років.

Помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Володимир Голубничий
Фото: noc-ukr.org

У понеділок, 16 серпня, на 86 році життя помер легендарний спортсмен, двократний олімпійський чемпіон, почесний громадянин Сум Володимир Голубничий.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

"Сьогодні пішла з життя людина–легенда... Про таких говорять: народжується раз в сто років, і це, дійсно, так", - цитує пресслужба міського голову Олександра Лисенка.

Про дату, час та місце прощання з олімпійцем буде повідомлено пізніше.

Володимир Голубничий брав участь у п'ятьох Олімпіадах, виграв 20-кілометрову дистанцію в Римі (1960 рік) і Мехіко (1968 рік). У Мюнхені (1972 рік) був другим, а в Токіо (1964 рік) - третім.

Прізвище Володимира Голубничого занесено до Книги рекордів Гіннеса.

У 2012 році його включили до Зали слави IAAF.

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