Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років

Колишній депутат Верховної Ради Лев Підлісецький помер у віці 44 років.

Про це повідомила пресслужба "Самопомочі", яку він представляв у парламенті попереднього, восьмого скликання.

"З сумом повідомляємо, що внаслідок важкої хвороби у вічність відійшов Левко Підлісецький. Політик, львівський підприємець. Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції «Об'єднання «Самопоміч». Чоловіку було всього 44 роки", - йдеться в повідомленні партії.

Про смерть однопартійця також написав мер Львова Андрій Садовий.

"Внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким", - повідомив він у фейсбуці.

Лев Підлісецький народився 29 травня 1977 року у Львові.

Свого часу очолював енергетичні підприємства "Галенергобудпром" та "Південьзахіделектромережбуд". Був депутатом Верховної Ради у 2014-2019 роках, після чого недовгий час був представником держави в наглядові раді "Укренерго".