Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України

Росія у понеділок, 9 серпня, подала в Міжнародний суд ООН контрмеморандум у відповідь на позов України, ініційований у січні 2017 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

Україна звинувачує Росію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Росія у своєму меморандумі відкидає звинувачення України та просить суд відхилити позовні вимоги.

"Щодо МКБФТ спростовуються твердження Києва про нібито терористичну природу ДНР і ЛНР. Підкреслюється, що антитерористичний антураж потрібен Україні лише для того, щоб виправдати каральні заходи стосовно республік, а також підвести сфабриковані проти Росії звинувачення під юрисдикцію МС ООН. Щодо МКЛРД спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, що проживають в Криму, розкривається реальна обстановка в сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин на півострові", - заявило російське міністерство.

Тепер суд ООН має визначитися з подальшим графіком процесу, після чого відбудуться усні слухання.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у січні 2017 року, але Росія оскаржила його юрисдикцію, тому справу досі не почали розглядати. У листопаді 2019 року суд визнав наявність юрисдикції для розгляду позову України проти Росії, після чого РФ дали час на підготовку контрмеморандуму по суті спору.

Значна частина позову України стосується обмеження окупантом Криму - владою Російської Федерації - прав кримських татар. У зв'язку із цим Україна вимагає відновити права української та кримськотатарської громад на українському півострові.

Також Україна просить визнати, що Росія порушила зобов'язання в рамках Конвенції про фінансування тероризму, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням, що здійснюють терористичні акти в Україні. Зокрема, йдеться про "ДНР", "ЛНР" і групу "Харківські партизани".

Україна вимагає заборонити російським чиновникам фінансувати тероризм і притягнути до відповідальності всіх причетних до цього. Зокрема йдеться про міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Володимира Жириновського, заступника Держдуми Сергія Миронова і Геннадія Зюганова.

Також українська сторона вимагає компенсації для всіх, хто постраждав від дії проросійських терористичних формувань. Йдеться про жителів Волновахи, Маріуполя, Краматорська і Харкова. Також Росія повинна виплатити компенсацію сім'ям загиблих у катастрофі малазійського "Боїнга 777", збитого над Донбасом.