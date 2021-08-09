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Меркель приїде в Україну 22 серпня

Канцлер буде говорити про безпеку і відносини між Україною і Німеччиною.

Меркель приїде в Україну 22 серпня
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде в Україну 22 серпня.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - написав він у фейсбуці.

23 серпня в Україні відбудеться перший саміт Кримьскої платформи. Станом на 6 серпня 33 учасники підтвердили участь у саміті. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. 

Серед країни, які підтвердили участь, Австрія і США. Штати і Австрія будуть представлені на рівні міністрів. 

Нагадаємо, що Меркель востаннє була в Україні в листопаді 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

З чинним президентом Володимиром Зеленським вона востаннє зустрічалася 12 липня 2021 року під час його візиту до Берліна. 

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