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Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України

Його кандидатуру погодили у листопаді минулого року.

Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Новий посол держави Ізраїль Михайло Бродський прибув до України.

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

"Сьогодні дипломати із посольства Ізраїлю в Україні зустрілися з нашим новим послом Михайлом Бродським", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дипломати поділилися з ним справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю. 

Нагадаємо, у червні уряд Ізраїлю призначив Бродського послом в Україні. Його кандидатуру погодили у листопаді минулого року.

Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю. Він отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті. Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році. 

У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.  У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

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