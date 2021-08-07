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В аеропорту Рима затримали 70-річну главу мафіозного клану на прізвисько "Кривава Мері"

Жінка очолила мафіозне угруповання після смерті брата 1994 року.

Італійські правоохоронці 7 серпня затримали в аеропорту Рима 70-річну Марію Ліччарді, яка, як вважається, очолює великий мафіозний клан, що входить в неаполітанську злочинну структуру Каморра.

Як пише La Stampa, Марія Ліччарді очолила злочинне угрупування, засноване її братом Дженнаро після його смерті в 1994 році.

Під керівництвом Ліччарді, яка відома під прізвиськами Крихітка і Кривава Мері, і двох її братів мафіозний клан набув значного впливу.

З 2001 по 2009 роки Ліччарді перебувала у в'язниці, але після звільнення знову очолила злочинне угрупування, що займається рекетом, відмиванням грошей та незаконною торгівлею.

Ліччарді, ордер на арешт якої видала прокуратура Неаполя, була затримана при посадці на рейс до Іспанії.

Як повідомляли, в січні в Італії розпочався найбільший за 30 років судовий процес над мафією. Перед судом постали 355 членів "Ндрангети" - наймогутнішого мафіозного угруповання Італії.

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