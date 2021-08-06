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У Токіо чоловік з ножем напав на пасажирів електрички, є поранені

Поранено чотирьох людей, один з постраждалих - у важкому стані.

У Токіо чоловік з ножем напав на пасажирів електрички, є поранені
Фото: news.tbs.co.jp

Невідомий чоловік напав на пасажирів поїзда в Токіо з ножем, кілька людей постраждали.

Про це повідомляє мовна корпорація NHK.

Токійське управління поліції проводить розслідування події. Зловмисника розшукують.

Повідомляється, що напад стався в приміському поїзді компанії Odakyu Electric Railway в районі Сетагая.

Після надходження повідомлень про озброєного чоловіка поїзд було екстрено зупинено. В результаті зловмисникові вдалося втекти. Ніж він кинув на місці злочину.

За даними агентства Kyodo, були поранені чотири людини, один з поранених - у важкому стані.

Пізніше телеканал TBS повідомив, що поліція затримала злочинця.

Нагадаємо, в 2019-му в японському місті Кавасакі озброєний ножем чоловік напав на групу школярів, які чекали автобус. У результаті було поранено 16 осіб. Також поліція підтвердила загибель однієї дівчинки.

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