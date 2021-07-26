13-річна японка стала чемпіонкою Олімпійських ігор

Японська спортсменка Момідзі Нісія у віці 13 років і 330 днів стала чемпіонкою Олімпійських ігор, вигравши змагання зі скейтбордингу в дисципліні "стрит".
NISHIYA Momiji🇯🇵 has won the #Olympics first female #Skateboarding #gold medal - women's street at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/mQxTCim17N— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 26, 2021
Як повідомляє BBC, вона випередила Раіссу Ліл з Бразилії, якій також 13 років, і ще одну 16-річну японку Фуну Накаяму. Середній вік подіуму - всього 14 років і 191 день, що є рекордом Олімпійських ігор.
Women’s Olympic #skateboarding street podium:— Olympics (@Olympics) July 26, 2021
🇯🇵 Nishiya Momiji: 13 years old
🇧🇷 Rayssa Leal: 13 years old
🇯🇵 Nakayama Funa: 16 years old
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Попри свій вік, Нісія не стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою. Це звання зберігається за американкою Марджорі Ґестрінґ, яка у 1936 році виграла змагання зі стрибків у воду на Олімпіаді в Берліні у віці 13 років і 267 днів.
Втім її рекорд ще може бути побито. 4 серпня в змаганнях зі скейтбордингу будуть брати участь британка Скай Браун (13 років і 28 днів) та японка Кокона Хіракі (12 років і 343 дні).
Скейтбординг став одним з чотирьох нових видів спорту, доданих у програму Олімпіади. Крім нього, в програму увійшли карате, серфінг і скелелазіння.