13-річна японка стала чемпіонкою Олімпійських ігор

Середній вік призерок у скейтбордингу - 14 років і 191 день.

Японська спортсменка Момідзі Нісія у віці 13 років і 330 днів стала чемпіонкою Олімпійських ігор, вигравши змагання зі скейтбордингу в дисципліні "стрит".

Як повідомляє BBC, вона випередила Раіссу Ліл з Бразилії, якій також 13 років, і ще одну 16-річну японку Фуну Накаяму. Середній вік подіуму - всього 14 років і 191 день, що є рекордом Олімпійських ігор.

Women’s Olympic #skateboarding street podium:



🇯🇵 Nishiya Momiji: 13 years old

🇧🇷 Rayssa Leal: 13 years old

🇯🇵 Nakayama Funa: 16 years old



🤯 — Olympics (@Olympics) July 26, 2021

Попри свій вік, Нісія не стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою. Це звання зберігається за американкою Марджорі Ґестрінґ, яка у 1936 році виграла змагання зі стрибків у воду на Олімпіаді в Берліні у віці 13 років і 267 днів.

Втім її рекорд ще може бути побито. 4 серпня в змаганнях зі скейтбордингу будуть брати участь британка Скай Браун (13 років і 28 днів) та японка Кокона Хіракі (12 років і 343 дні).

Скейтбординг став одним з чотирьох нових видів спорту, доданих у програму Олімпіади. Крім нього, в програму увійшли карате, серфінг і скелелазіння.