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Грузинська спортсменка стала першою жінкою, яка взяла участь в дев'яти Олімпійських іграх

Ніно Салуквадзе увійшла в історію Олімпіад.

Грузинська спортсменка стала першою жінкою, яка взяла участь в дев'яти Олімпійських іграх
Ніно Салуквадзе
Фото: EPA/UPG

52-річна грузинська спортсменка Ніно Салуквадзе, яка виступає в стрільбі з пістолета, стала першою жінкою, яка взяла участь в дев'яти Олімпійських іграх, повідомляє championat.com.

Сьогодні вона взяла участь в кваліфікації в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Додамо, що вона випередила по цьому показнику Йозефу Ідем (веслування на байдарках і каное, ФРН/Італія) і канадку Леслі Томпсон (академічне веслування).

Вперше грузинка взяла участь в сеулської Олімпіаді-1988 в складі збірної СРСР, де виграла золоту і срібну медалі. Також в її активі "бронза" Ігор 2008 року.

Раніше Салуквадзе заявила, що токійська Олімпіада стане для неї останньою в кар'єрі.

Грузинська спортсменка зізналася, що відчуває серйозні проблеми із зором. Напруга настільки велика, що під час стрілянини у Ніно йдуть сльози.

"Закінчую кар'єру після Токіо. Тому що важко. Морально, фізично і технічно я готова, але очі постаріли. Корпус не можу тримати, операцію навіть зробила, але поміняла очей прицілювання, лівим стріляю", - цитує Салуквадзе eurosport.ru.

"Лягла під ніж. Для звичайного життя не була потрібна така операція мені, але для стрільби мені запропонували спробувати. Але не вийшло. Зате я в житті все добре бачу. Але вже рік я прицілююся лівим оком, це важко для мене", - зазначила рекордсменка.

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