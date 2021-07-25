Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола

Перша ракетка світу Ешлі Барті зачохлила ракетку на Олімпійських іграх-2020 уже після першого раунду.

Австралійка програла іспанці Сарі Соррібес-Тормо (№48 WTA) - 4:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину і 35 хвилин.

У другому колі Соррібес-Тормо зіграє проти Фіони Ферро.

Нагадаємо, лідерка українського тенісу Еліна Світоліна вдало стартувала в Токіо, обігравши у важкому матчі першого кола Лауру Зігемунд (Німеччина) - 6:3, 5:7, 7:5.

За право вийти до третього раунду турніру Еліна посперечається зі співвітчизницею Барті Айлою Томлянович (WTA 51).