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Прапороносиця збірної України на Олімпіаді-2020 зупинилася за крок від медалі

Олена Костевич стала четвертою у стрільбі з 10 м.

Прапороносиця збірної України на Олімпіаді-2020 зупинилася за крок від медалі
Олена Костевіч
Фото: www.noc-ukr.org

Прапороносиця збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 Олена Костевич посіла в Токіо лише четверте місце в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Зазначимо, що Костевич пробилася у фінал із 7-м результатом, а потім зуміла піднятися на три позиції з підсумком 197.6 очка.

Чемпіонкою в цьому виді програми з олімпійським рекордом стала росіянка Віталіна Бацарашкіна (240,3 очка), другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а "бронзу" виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Нагадаємо, Костевич є олімпійською чемпіонкою Афін-2004 і бронзовою призеркою Лондона-2012 у цій дисципліні.

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