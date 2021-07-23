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Через недофінансування масового спорту ми маємо найменшу збірну на Олімпіаді в історії України, - Палатний

Палатний переконаний, що розвиток масового спорту не тільки збільшить кількість чемпіонів міжнародних змагань, а й сприятиме здоров’ю українців.

Через недофінансування масового спорту ми маємо найменшу збірну на Олімпіаді в історії України, - Палатний
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

Найменша в історії незалежної України збірна на Олімпійських іграх – наслідок недофінансування масового спорту в державі. Про це заявив керівник виконкому «УДАРу» Артур Палатний, повідомляє офіційний сайт партії.

«Сьогодні стартують Олімпійські ігри, на яких Україна представлена найменшою делегацією за всю історію виступів - 157 спортсменів, які візьмуть участь у 25 видах спорту. З кожними Іграми кількість учасників від нашої країни зменшується. Це сумний результат того, що спорт в Україні продовжує фінансуватися за залишковим принципом. Крім того, ситуацію погіршує корупційний розподіл ресурсів. По суті, перемоги українських спортсменів відбуваються не завдяки, а всупереч державі», - наголосив Палатний.

Він наполягає на тому, що держава має більше уваги приділяти масовому спорту і відновити фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

«Спорт великих досягнень починається з майданчика у подвір’ї багатоповерхового будинку, з обладнаного спортзалу у школі. Крім того, зараз велика проблема, що держава фактично перестала фінансувати дитячо-юнацькі спортивні школи. Передача фінансування ДЮСШ виключно на місцевий рівень призвела до їх деградації. Модернізовані українські дитячо-юнацькі спортивні школи мають стати важливою частиною системи, яка стимулює розвиток спорту. Чим більше держава витрачає коштів на те, щоб діти мали змогу займатися спортом, а тренери отримували достойну зарплату, тим більше шансів вигравати олімпійські медалі», - зазначив керівник виконкому «УДАРу». 

Палатний переконаний, що розвиток масового спорту не тільки збільшить кількість чемпіонів міжнародних змагань, а й сприятиме здоров’ю українців.

«Саме стимулювання масового спорту принесе Україні не лише нових чемпіонів, а й зміцнення загального здоров’я громадян. У Києві завдяки програмі Віталія Кличка спортивні майданчики є в багатьох дворах та парках. Так має бути по всій країні. Треба приділяти увагу забезпеченню шкіл та вишів спортивним знаряддям. На законодавчому рівні потрібні зміни: дати можливість залучати у спорт  спонсорів, надаючи їм податкові пільги за підтримку обдарованих дітей. Тоді Україна під час Олімпіади буде рахувати медалі», - підсумував політик.

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