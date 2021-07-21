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Українка Монзуль відпрацювала в матчі жіночих збірних Китаю і Бразилії на олімпійському футбольному турнірі

І зафіксувала розгромну поразку китаянок.

Українка Монзуль відпрацювала в матчі жіночих збірних Китаю і Бразилії на олімпійському футбольному турнірі
Катерина Монзуль
Фото: isport.ua

На Олімпіаді-2020 у Токіо стартував жіночий футбольний турнір.

У матчі 1-го туру групи F зустрічалися збірні Бразилії та Китаю. Поєдинок привернув додаткову увагу української футбольної громадськості, тому що обслуговувати його довірили українці Катерині Монзуль.

Гра пройшла в місті Міягі на однойменному стадіоні і завершилася переконливою перемогою південноамериканок - 5:0.

Крім Бразилії і Китаю, в групі F виступають збірні Нідерландів і Замбії.

Додамо, що перед стартовим свистком матчу групи G між збірними США і Швеції (0:3) футболістки обох команд стали на коліно на знак солідарності з рухом BLM.

Фото: скриншот

Жіночий футбольний турнір на Олімпіаді триватиме по 6 серпня.

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