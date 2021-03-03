Олімпіада-2020 в Токіо, швидше за все, пройде без зарубіжних глядачів

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо цього літа можуть пройти без зарубіжних глядачів, повідомляє японське видання The Mainichi Shimbun.

Принаймні таке рішення озвучили сьогодні під час онлайн-зустрічі японських чиновників з міжнародними олімпійським і паралімпійським комітетами. Очікується, що остаточне рішення ухвалять протягом місяця.

"За нинішніх обставин ми не можемо приймати глядачів з-за кордону", - зазначило виданню джерело, близьке до уряду.

Рішення пов'язане з протидією пандемії коронавірусу. Офіційні особи ще вивчають можливість проведення Ігор з місцевими глядачами і розглядають, скільки відвідувачів слід допустити на трибуни.

У проміжному звіті за грудень 2020 року, складеному спільно з урядом Токіо і оргкомітетом Олімпійських і Паралімпійських ігор, японський уряд запропонував до весни 2021 року врегулювати такі питання, як верхні межі максимальної кількості глядачів і відвідувачів з-за кордону.

Наголошено, що організатори Олімпіади-2020 уже продали на світовий спортивний форум 5,45 млн квитків, включаючи 970 тисяч на події Паралімпіади, але проблемою є не тільки нерівномірна вакцинація у світі, а й поява нових штамів коронавірусу.