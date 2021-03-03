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У Києві за добу виявили 655 хворих на коронавірус, померли 25 людей

Столиця вийшла на перше місце за кількістю нових хворих уперше з 3 лютого.

У Києві за добу виявили 655 хворих на коронавірус, померли 25 людей
Фото: bigkiev.com.ua

У Києві за минулу добу виявили 655 хворих на коронавірус, померли 25 людей, одужали 789 пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 139 138 випадків коронавірусу. Хворобу подолали 95 385 киян. За період пандемії у столиці зафіксували 2 697 летальних випадків від ковіду.

Як повідомляли, в Україні за добу виявили 7 235 нових випадків ковіду, найбільше - у Києві. Столиця вийшла на перше місце за кількістю нових хворих уперше з 3 лютого, адже до того найбільше число фіксували переважно в Івано-Франківській області.

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