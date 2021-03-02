Україна на першому етапі отримає від COVAX 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca

У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Україні виділено 1 776 000 доз вакцини від AstraZeneca/Oxford в рамках глобальної програми COVAX.

Відповідний список держав, які першими мають отримати вакцини в рамках глобальної програми COVAX, оприлюднено сьогодні. Про це йдеться у заяві на сайті ЮНІСЕФ.

Зазначається, що Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, обіцяних Україні раніше.

Ця інформація, як зазначається, базується на чинних відомостях щодо наявності вакцин. Надалі будуть публікуватись дані щодо “орієнтовних графіків поставок цих доз, які розбито на період лютий-березень та квітень-травень”.

Програма COVAX, ініційована ВООЗ, покликана забезпечити справедливий розподіл 2 млрд доз вакцин проти коронавірусної хвороби, до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що, за підрахунками МОЗ, загальний обсяг поставок вакцин в Україну на 2021 рік становитиме мінімум 22 млн доз.