Ляшко вакцинувався препаратом Covishield

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні, 2 березня, вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва.

Ляшка вакцинували у Кагарлику на Київщині. Процес вакцинації транслювався в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше, і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна", - сказав Ляшко після щеплення.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також сьогодні щеплення від ковіду вакциною, що залишилася після роботи мобільної бригади, отримав керівник Національної служби здоров’я Андрій Віленський.