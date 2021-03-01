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Зеленський наказав не зменшувати темпи вакцинації під час вихідних

За суботу-неділю в Україні зробили тільки 90 щеплень.

Зеленський наказав не зменшувати темпи вакцинації під час вихідних
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський наказав організувати вакцинацію проти коронавірусу таким чином, щоб вона не зупинялася на свята та вихідні.

Про це він сказав на селекторній нараді в понеділок.

"Вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", - наголосив Зеленський.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувало 24 лютого.

За першу добу медики зробили 159 щеплень, за другу - 1179, за третю - 1713.

Але з початком вихідних показники вакцинації різко погіршилися: в суботу, 27 лютого, зробили тільки 90 щеплень, а даних за неділю взагалі не публікували.

На наступному тижні відзначається Міжнародний жіночий день, у зв'язку з чим в Україні буде подовжений триденний вікенд.

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