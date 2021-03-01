Порошенко: НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вимагає викликати на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я та керівництво НАБУ і Офісу Генпрокурора через "катастрофічну ситуацію" із закупівлею вакцин для щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», – обурюється Петро Порошенко.

Порошенко зауважив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем. «Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться – Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року», – наголосив Петро Порошенко.

При цьому він нагадав, що в резолюції Європарламенту записано, що Україну попередили негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я, і ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19.

«Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров’я, то обов’язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора», – резюмував Петро Порошенко.