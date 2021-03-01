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Філіппіни розпочали щепити від COVID-19 вакциною Sinovac Biotech

Напередодні в країні отримали 600 000 доз подарованої Китаєм вакцини.

Філіппіни розпочали щепити від COVID-19 вакциною Sinovac Biotech
Фото: EPA/UPG

У Філіппінах стартувала кампанія вакцинації проти COVID-19. У понеділок, 1 березня, працівники Кабінету міністрів разом із медичними працівниками та військовослужбовцями та поліцейськими були вакциновані одними з перших у шести лікарнях столиці країни Маніли.

Про це повідомляє CNA.

Повідомляється, що напередодні в країні отримали 600 000 доз вакцини Sinovac Biotech, подарованої Китаєм.

У державній Філіппінській загальній лікарні в Манілі спочатку прищепилася медсестра, а за нею - представники Кабінету міністрів та охорони здоров'я.

"Давайте щепимося, давайте рятувати життя щодня. Нам потрібно рухатися далі", - сказав мер Маніли Іско Морено, додавши, що він отримає щеплення приблизно через тиждень після щеплення медичних працівників.

Філіппіни були одними з останніх країн Південно-Східної Азії, які отримали першу партію вакцини через затримки доставки, попри 576 000 заражень і 12 318 смертей, що є другою за показником в Південно-Східній Азії після Індонезії.

Запуск програми вакцинації на Філіппінах було затримано кілька разів, останній зрив - затримка 525 600 доз вакцини AstraZeneca, які мали надійти минулого понеділка.

Нагадаємо, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я України уклало контракт про постачання 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

Вакцина Sinovac менш ефективна, ніж вакцини, розроблені Moderna Inc. і спільно Pfizer Inc. і BioNTech SE, ефективність яких склала 94,5% і 95% відповідно. Однак препарат CoronaVac можна зберігати в стандартному холодильнику, що спрощує і здешевлює транспортування і зберігання.

23 лютого Україна отримала 500 000 доз препарату для вакцинування від коронавірусу розробки англо-шведської компанії AstraZeneca. Наступного дня стартувала кампанія вакцинації.

Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3141 людина.

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