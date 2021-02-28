Станом на сьогодні важкою формою ковіду у світі хворіє 90 567 людей

Станом на неділю, 28 лютого у світі кількість хворих на коронавірус зросла до 114 470 159.
Про це йдеться на порталі worldometers.info.
Померло 2 539 169 осіб, одужала 90 010 421 людина.
Наразі ковідом хворіє 21 920 569 осіб, з них 90 567 (0.4%) – у важкому чи критичному стані.
Антирейтинг з кількості хворих очолює США (29 203 086), Індія (11 097 134) та Бразилія (10 517 232). Там відповідно померло 524 677, 157 092 і 254 263 людей.
У Європі на перших позиціях Росія з 4 246 079 хворими (86 122 летальних випадків), Великобританія – 4 170 519 хворих (122 705 смертей) і Франція – 3 736 016 випадків (померло 86 332 людей).
Україна на 17-му місці у світовому і на 8-му у європейському рейтингу.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні ковідом заразилися 1 347 849 людей, а померло від ускладнень недуги 25 982.
Керівник компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що масова вакцинація населення від коронавірусу дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%, однак, можливо, її доведеться робити регулярно.