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Станом на сьогодні важкою формою ковіду у світі хворіє 90 567 людей

Це 0,4% усіх хворих.

Станом на сьогодні важкою формою ковіду у світі хворіє 90 567 людей
Фото: ЕРА/UPG

Станом на неділю, 28 лютого у світі кількість хворих на коронавірус зросла до 114 470 159.

Про це йдеться на порталі worldometers.info.

Померло 2 539 169 осіб, одужала 90 010 421 людина.

Наразі ковідом хворіє 21 920 569 осіб, з них 90 567 (0.4%) – у важкому чи критичному стані.

Антирейтинг з кількості хворих очолює США (29 203 086), Індія (11 097 134) та Бразилія (10 517 232). Там відповідно померло 524 677, 157 092 і 254 263 людей.

Фото: скріншот

У Європі на перших позиціях Росія з 4 246 079 хворими (86 122 летальних випадків), Великобританія – 4 170 519 хворих (122 705 смертей) і Франція – 3 736 016 випадків (померло 86 332 людей).

Україна на 17-му місці у світовому і на 8-му у європейському рейтингу.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні ковідом заразилися 1 347 849 людей, а померло від ускладнень недуги 25 982.

Керівник компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що масова вакцинація населення від коронавірусу дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%, однак, можливо, її доведеться робити регулярно.

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