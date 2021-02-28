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У Казахстані затримали понад 50 учасників акцій протесту проти політичних репресій

Мітингувальники вимагали політичних реформ.

У Казахстані затримали понад 50 учасників акцій протесту проти політичних репресій
Нурсултан Назарбаєв
Фото: pravda.com.ua

У неділю, 28 лютого поліція Казахстану затримала кілька десятків прихильників опозиції, які протестували на вулицях великих міст країни проти політичних репресій.

Про це пише Reuters.

“Правляча партія “Нур Отан” домінувала на політичній арені колишньої радянської республіки протягом майже трьох десятиліть, коли опозиційні рухи, що знаходяться в стороні і не мають місць в парламенті, в основному заявляють про себе через публічні протести”, – йдеться у повідомленні.

Прихильники двох окремих опозиційних груп зібралися, зокрема, у найбільшому місті Казахстану Алмати. Вони вимагали політичних реформ і звільнення політичних в'язнів. Поліція затримали щонайменше 50 осіб у центрі міста, а десятки людей, що зібралися в іншому місці, були повністю оточені поліцією в чорних балаклавах і спецодязі.

“Назарбаєв, йдіть”, – скандували учасники мітингу, маючи на увазі експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який зберіг широкі повноваження після відставки майже два роки тому і допоміг обрати свого наступника.

Влада попередила, що недільні акції протесту є незаконними, заявивши, що їх організатори не дотримувалися необхідних юридичних процедур.

Нагадаємо, у січні у Казахстані на парламентських виборах перемогла партія влади "Нур Отан" ("Світло Вітчизни") на чолі з Назарбаєвим.

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