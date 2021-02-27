Палата представників Конгресу США схвалила пакет заходів від Байдена на 1,9 трлн доларів

400 млрд доларів виділять на боротьбу з пандемією, ще близько 1 трлн - на допомогу населенню.

У суботу, 27 лютого Палата представників Конгресу США схвалила запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів підтримки в умовах пандемії на 1,9 трлн доларів.

Про це пише CNN.

Проти проголосували двоє демократів: Курт Шрейдер з Орегону та Джаред Голден з Мен. Законопроєкт не пройшов за підтримки двопартійності, оскільки за нього не проголосував ніхто з республіканців.

Очікується, що Сенат виключить із закону положення про підвищення федеральної мінімальної заробітної плати до 15 доларів за годину.

Як пише rbc.ua, 400 млрд доларів виділять на боротьбу з пандемією, ще близько 1 трлн - на допомогу населенню, решта піде на стимулювання економіки.

Пакет також включає пряму допомогу малому бізнесу. Американці, заробіток яких становить менше 75 000 доларів щороку, отримають по 1400 доларів. Планується збільшення податкового кредиту на дітей, пряме фінансування державних та місцевих органів влади, фінансування шкіл та збільшення коштів на доставку вакцин.

Законопроєкт має схвалити Сенат, який може це зробити за спрощеною процедурою.