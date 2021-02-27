У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"

В разі завершення проєкту газопроводу "Північний потік-2" Україна може повністю інтегруватися у відкритий та конкурентний європейський енергетичний ринок.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Укрінформ".

"Наразі Росія не має жодних інструментів, щоб завдати шкоди нашій енергетичній безпеці. Але, безумовно, завершення цього проєкту ("Північний потік-2") підірве таку безпеку. Відповіддю на це може бути наша інтеграція в європейський ринок та формування єдиного простору для конкуренції, для того, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу”, - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив,що російський газопровід "Північний потік-2" не є економічно доцільним та несе в собі ризики як для ЄС та України, так і для самої Німеччини.