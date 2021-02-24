З проєкту "Північний потік-2" вийшли вже 18 міжнародних компаній - Reuters

Одна з найбільших у світі компаній з обслуговування нафтових родовищ Baker Hughes Co, міжнародна французька фінансова компанія AXA Group та 16 інших компаній нещодавно припинили роботу на російському газопроводі "Північний потік-2", тому не будуть піддані американським санкціям.
Перелік компаній міститься у документі, який адміністрація Байдена надіслала Конгресу минулого тижня. Документ є у розпорядженні агентства Reuters.
Йдеться про звіт щодо проєкту газопроводу, який Держдепартамент надав Конгресу у п'ятницю, як того вимагає закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA).
Повний перелік компаній згідно з документом:
- AEGIS Managing Agency Ltd;
- Arch Insurance Ltd;
- Aspen Managing Agency Ltd;
- AXA Group;
- Baker Hughes;
- Beazley Furlonge Ltd;
- Bilfinger;
- Canopius Managing Agents Ltd;
- Chaucer Syndicates Ltd;
- Chubb Underwriting Agencies Ltd;
- DNV GL;
- Hiscox Syndicates Ltd;
- Markel Syndicate Management Ltd;
- MS Amlin Underwriting Ltd;
- Munich Re Syndicate Ltd;
- Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd;
- Travelers Syndicate Management Ltd;
- Zurich Insurance Group.
"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.
Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".
Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.
Сьогодні стало відомо, що німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.