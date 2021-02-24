З проєкту "Північний потік-2" вийшли вже 18 міжнародних компаній - Reuters

Проти них не будуть застосовані американські санкції.

Одна з найбільших у світі компаній з обслуговування нафтових родовищ Baker Hughes Co, міжнародна французька фінансова компанія AXA Group та 16 інших компаній нещодавно припинили роботу на російському газопроводі "Північний потік-2", тому не будуть піддані американським санкціям.

Перелік компаній міститься у документі, який адміністрація Байдена надіслала Конгресу минулого тижня. Документ є у розпорядженні агентства Reuters.

Йдеться про звіт щодо проєкту газопроводу, який Держдепартамент надав Конгресу у п'ятницю, як того вимагає закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA).

Повний перелік компаній згідно з документом:

AEGIS Managing Agency Ltd; Arch Insurance Ltd; Aspen Managing Agency Ltd; AXA Group; Baker Hughes; Beazley Furlonge Ltd; Bilfinger; Canopius Managing Agents Ltd; Chaucer Syndicates Ltd; Chubb Underwriting Agencies Ltd; DNV GL; Hiscox Syndicates Ltd; Markel Syndicate Management Ltd; MS Amlin Underwriting Ltd; Munich Re Syndicate Ltd; Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd; Travelers Syndicate Management Ltd; Zurich Insurance Group.

"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Сьогодні стало відомо, що німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.