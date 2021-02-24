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З проєкту "Північний потік-2" вийшли вже 18 міжнародних компаній - Reuters

Проти них не будуть застосовані американські санкції.

З проєкту "Північний потік-2" вийшли вже 18 міжнародних компаній - Reuters
Фото: vedomosti.ru

Одна з найбільших у світі компаній з обслуговування нафтових родовищ Baker Hughes Co, міжнародна французька фінансова компанія AXA Group та 16 інших компаній нещодавно припинили роботу на російському газопроводі "Північний потік-2", тому не будуть піддані американським санкціям.

Перелік компаній міститься у документі, який адміністрація Байдена надіслала Конгресу минулого тижня. Документ є у розпорядженні агентства Reuters.

Йдеться про звіт щодо проєкту газопроводу, який Держдепартамент надав Конгресу у п'ятницю, як того вимагає закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA).

Повний перелік компаній згідно з документом:

  1. AEGIS Managing Agency Ltd;
  2. Arch Insurance Ltd;
  3. Aspen Managing Agency Ltd;
  4. AXA Group;
  5. Baker Hughes;
  6. Beazley Furlonge Ltd;
  7. Bilfinger;
  8. Canopius Managing Agents Ltd;
  9. Chaucer Syndicates Ltd;
  10. Chubb Underwriting Agencies Ltd;
  11. DNV GL;
  12. Hiscox Syndicates Ltd;
  13. Markel Syndicate Management Ltd;
  14. MS Amlin Underwriting Ltd;
  15. Munich Re Syndicate Ltd;
  16. Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd;
  17. Travelers Syndicate Management Ltd;
  18. Zurich Insurance Group.

"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Сьогодні стало відомо, що німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.

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