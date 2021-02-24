Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою

Перед 11-ю річницею комісія надасть польській і міжнародній громадській думці "важливу інформацію" на тему звіту з причин катастрофи.

Урядовий літак Ту-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським зазнав катастрофи у квітні 2010 року в результаті детонації вибухового пристрою.

Про це заявив у Сеймі голова Смоленської підкомісії з поновного розслідування катастрофи, ексміністр національної оборони Польщі, депутат Сейму Антоні Мацеревич, передає "Укрінформ".

"Головна теза, а точніше правда, є такою, що літак був знищений в результаті вибуху", - сказав Мацеревич.

Він додав, що вибухівка була знайдена на елементах розбитого літака. Eксміністр зазначив, що не знає, хто міг її підкласти, оскільки це має встановити прокуратура, а не комісія, яка не має слідчих повноважень.

Мацеревич також повідомив, що перед 11-ю річницею трагедії комісія має намір представити польській і міжнародній громадській думці "важливу інформацію" на тему звіту з причин катастрофи.

"З точки зору дослідження, можна без цього (отримання Польщею фрагментів розбитого літака з РФ, - ред.) опублікувати звіт, оскільки ми володіємо зібраними зразками з розбитого літака та зразками, на яких як у польських, такі в іноземних лабораторіях знайдено сліди вибухівки”, - сказав Мацеревич.

Він розкритикував колишнього члена підкомісії, данського експерта Гленна Йоргенсена, який в інтерв’ю польському тижневику Sieci заявив, що не було докладено всіх організаційних зусиль для з’ясування причин та чинників, що призвели до катастрофи. Експерт зауважив, що Мацеревич "посіяв хаос та конфлікти між членами підкомісії". За його словами, члени комісії станом на минулий рік самі не бачили кінцевого звіту.

Мацеревич відкинув усі звинувачення, зазначивши, що Йоргенсен з вересня минулого року не є членом комісії, оскільки він не отримав сертифікат доступу до матеріалів з обмеженим доступом від служби військової контррозвідки Польщі.

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства - всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

Польща завершила розслідування причин катастрофи. Прокуратура звинуватила у ній російських диспетчерів. На думку польських правоохоронців, диспетчери, а також якесь "третя особа" навмисне спровокували катастрофу урядового лайнера.

У червні минулого року суд у Варшаві визнав ексглаву канцелярії прем'єра Польщі Томаша Арабського винним в недбалості під час організації польоту урядового літака в Смоленськ в 2010 році і засудив до 10 місяців ув'язнення.