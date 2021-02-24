Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"

Компанія вклала у проект 730 млн євро, про що йдеться у її річному звіті.

Німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.

Про це повідомила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка у "Нафтогазі" відповідає за суди з "Газпромом" і Російською Федерацією.

"Перша «ластівка» від учасників консорціуму «Північного потоку-2»: німецька компанія з видобутку природного газу і сирої нафти Wintershall Dea, яка є однією із п’яти учасників проекту, заявила про завершення фінансування ПП2 через санкції США. Компанія вклала у проект 730 млн євро, про що йдеться у її річному звіті. Подальші виплати не плануються", - зазначила Зеркаль.

Вона нагадала, що у липні 2020 року польський антимонопольний регулятор UOKiK офіційно оштрафував "Газпром" за ненадання інформації щодо будівництва ПП2 на суму близько 57 млн доларів. Пізніше, у жовтні, UOKiK наклав загальний штраф на учасниць проекту в розмірі 100 млн доларів, а на "Газпром" - в розмірі 7,6 млрд доларів, зобов’язавши припинити контракти з фінансування "Північного потоку-2".

"А все чому? Бо у 2017 році, незважаючи на відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній-учасників консорціуму «Північний потік-1» уклали ниизку угод про фінансування «Північного потоку-2». Сьогодні ринок газу розвивається дуже активно. Інвестиції за останні роки в інші трубопроводи, термінали для імпорту LNG та інтерконектори в Європі вже забезпечили достатньо поставок для задоволення енергетичних потреб Європи. Економічної доцільності у ПП2, як би не було шкода визнавати Кремлю, немає", - написала Зеркаль.

"Чекаємо рішення інших учасників консорціуму. Пора виходити", - додала вона.

Нагадаємо, 19 лютого Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві, можуть потрапити під санкції.

Раніше німецька газета Handelsblatt стверджувала, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова скасувати санкції проти газопроводу. Для цього Німеччина має запропонувати механізм, який дозволить заблокувати газогін, якщо Москва спробує скоротити обсяг транзиту через Україну. 16 лютого американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2".

22 лютого уряд США включив до переліку останніх санкцій російське судно "Фортуна", яке бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2", та ТОВ "КВТ-РУС", проте ще більше 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоб уникнути покарання.

У Держдепі заявили, що запровадять нові заходи проти "Північного потоку-2", у разі необхідності.