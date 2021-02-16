Адміністрація Байдена почала переговори з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - WSJ

Серед питань, які піднімаються, є "загрози санкцій проти компаній, що беруть участь в будівництві “Північного потоку-2".

Адміністрація президента США Джо Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2", призначеного для транспортування російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людей, близьких до переговорів.

За словами одного з німецьких чиновників, серед питань, які піднімаються, є "загрози санкцій проти компаній, що беруть участь в будівництві “Північного потоку-2".

У вівторок у адміністрації Байдена закінчується термін, протягом якого необхідно подати список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку газопроводу "Північний потік - 2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США.

Адміністрація Байдена також може відмовитися від застосування санкцій відповідно до положення про національні інтереси. Це може дозволити США відновити відносини з Німеччиною, яка є важливим союзником Сполучених Штатів на європейському континенті.

Підводний трубопровід "Північний потік-2" завершений на понад 90%. Будівництво активно відновилося 6 лютого, більш ніж через рік після того, як воно було зупинено через протидію з боку адміністрації Трампа і актів Конгресу, які ініціювали санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проекті. Адміністрація Байдена поки не ввела необхідних законом санкцій.

13 лютого двоє американських сенаторів Джим Ріш (республіканець) і Джин Шагін (демократка) закликали адміністрацію Байдена застосувати санкції, спрямовані на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".