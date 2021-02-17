Генсек НАТО ініціює перегляд стратегічної концепції блоку

На думку Столтенберга, "для цього настав час".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонує лідерам країн-членів блоку переглянути і оновити стратегічну концепцію організації.

Таку ініціативу він має намір винести на майбутньому саміті НАТО, який пройде в Брюсселі цього року, повідомляє 'Інтерфакс-Україна".

На думку Столтенберга, "для цього настав час".

"У нас є стратегічна концепція, яку ми ухвалили в 2010 році. Ця концепція добре нам послужила. Але з тих пір безпекове, з якою ми стикаємося, змінилася фундаментально", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в 2010 блок працював над створенням стратегічного партнерства з Росією. З тих пір РФ здійснила спробу анексії Криму та ряд агресивних дій стосовно сусідніх країн.

“Речі фундаментально змінилися. Тому ми повинні оновити стратегічну концепцію, ми повинні ще раз підтвердити наші основні цінності. Це - ідея, яка широко підтримується союзниками, і я сподіваюся, що глави держав і урядів, коли вони зберуться в цьому році , погодяться почати процес і доручити мені працювати над переглядом та оновленням стратегічної концепції альянсу ", - повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше у січні Столтенберг звернувся із закликом до членів Військового комітету НАТО підтримувати оборонний потенціал їх країн, зокрема, через агресивні дії Росії.