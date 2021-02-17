Україна закликає світ відреагувати на дії Росії щодо обшуків та затримань кримських татар

Мінреінтеграції наголошує, що затримані є активними учасниками правозахисного руху і протестних акцій на підтримку кримських політв’язнів.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає міжнародну спільноту відреагувати на черговий зухвалий акт тиску з боку Росії на громадян в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"17 лютого 2021 року о 04:00 окупаційними підрозділами Російської Федерації було проведено низку незаконних обшуків в будинках громадян, переважно - кримських татар, у Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Совєтському (Ічкінському) і Севастопольському районах", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням громадського руху родин кримських політв’язнів «Кримська солідарність», обшуки відбулися у Абдулборі Махмадін огли Махамадамінова (с. Завітне, Совєтський район), Азамата Еюпова (м. Білогірськ), Тімура Ялкабова (м. Сімферополь), Олега Федорова (м. Бахчисарай), Ернеста Ібрагімова (м. Бахчисарай), Ленура Сейдаметова (м. Сімферополь), Яшара Шихаметова (с. Орлине, Севастопольского району).

За наявною інформацією, чоловіків було затримано і пред’явлено звинувачення за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації). Аналогічні звинувачення пред’являлися органами окупаційної адміністрації у так званих справах "Хізб ут-Тахрір" (мусульманська релігійна організація).

Мінреінтеграції наголошує, що затримані є активними учасниками правозахисного руху і протестних акцій на підтримку кримських політв’язнів. За повідомленням "Кримської солідарності", під опікою Азамата Еюпова перебуває дочка з інвалідністю, Абдулборі Махамадамінов є батьком трьох неповнолітніх дітей, Ернест Ібрагімов – батько чотирьох дітей, а його дружина очікує на п’яту дитину.

"Незаконні обшуки і арешти, здійснені силовими структурами окупаційної адміністрації РФ у Криму, є черговою спробою залякування, переслідування за релігійною і національною ознаками. Такі дії РФ прямо порушують положення статей 27 та 43 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (1949), зокрема, в частині дотримання релігійних прав і недопущення кримінального переслідування на підставі законодавства окупуючої держави. Також РФ порушуються права родин (дружин і дітей) незаконно затриманих. Ми закликаємо міжнародну спільноту відреагувати. Особливо хочу звернути увагу на те, що ці масові обшуки відбулись наступного дня після того, як Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів світу з метою привернути увагу до проблеми тимчасової окупації Криму та систематичного зневажання правами людини з боку держави-окупанта. Це невдала спроба залякати Україну і змусити нас відмовитись від Криму. Але цього не буде. Ми боротимемся за наших людей і нашу територію. Окупаційний режим неодмінно впаде і Крим знову повернеться до вільної України" - заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Обшуки почалися приблизно о четвертій годині ранку.