У найбільшому місті Нової Зеландії скасовують триденний карантин, запроваджений через три випадки ковіду

Влада Нової Зеландії в середу скасує оголошений у неділю триденний режим ізоляції у найбільшому місті країни Окленді, де минулого тижня медики виявили три випадки "британського" штаму коронавірусу COVID-19.

Про це з посиланням на західні ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас, як здається, немає широкомасштабного спалаху захворювання, але лише невеликий ланцюжок його передачі, з яким легко впоратися за допомогою нормального відстеження контактів і тестування", - заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Вона пояснила, що у всіх, хто контактував із зараженими COVID-19 трьома членами однієї родини, тести не показали наявність коронавірусу. Водночас в Окленді продовжить діяти режим підвищеної епідеміологічної небезпеки, що передбачає заборону на зібрання більш ніж 100 людей і вимогу носити маски в громадському транспорті. Крім цього, весь персонал місцевої школи, яку відвідували троє заражених, всі учні та їх батьки зобов'язані поки залишатися вдома.

Крім цього, джерело появи в Окленді "британського" штаму коронавірусу наразі залишається невідомим, у зв'язку з чим Ардерн закликала громадськість не розслаблятися.

В Окленді проживають близько 1,4 млн осіб, що становить приблизно третину населення Нової Зеландії, а всього введений у неділю режим ізоляції торкнувся майже 2 млн осіб.

Минулої осені у Новій Зеландії на чотири тижні перенесли вибори після першого за 102 дні спалаху коронавірусу.