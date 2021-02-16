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Суд скасував комендантську годину в Нідерландах

Уряд мав порадитися з парламентом перед введенням таких суперечливих заходів.

Суд скасував комендантську годину в Нідерландах
Фото: EPA/UPG

Суд в Гаазі у вівторок вирішив скасувати комендантську годину, яку уряд Нідерландів ввів 23 січня для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це пише NL Times.

Рішення про запровадження комендантської години було прийнято на основі закону про надзвичайні ситуації, за яким уряду дозволяється діяти без погодження з парламентом. Але суд вирішив, що комендантська година занадто сильно обмежує свободу пересування і для її запровадження не було особливих підстав.

Той факт, що необхідність комендантської години не раз обговорювали до його введення, на думку суду, означає, що екстреної ситуації насправді не було і особливого поспіху це рішення не вимагало. Тому особливі вимоги, прописані в законі, не було дотримано.

Комендантська година в Нідерландах діяла з 21:00 до 4:30, її термін закінчувався 3 березня.

Уряд Нідерландів має право оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, що уряд Марка Рутте, який ввів комендантську годину, подав у відставку незадовго до прийняття рішення про комендантську годину.

Після введення комендантської години Нідерланди охопили масові заворушення.

Тим не менше, з середини січня добова захворюваність на коронавірус у Нідерландах зменшилася вдвічі. Якщо у третій декаді січня щодня реєстрували 5-6 тисяч хворих, то зараз 2-3 тисячі.

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