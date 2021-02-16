​У Мінську виробники протестної символіки засуджені до 25 діб адмінарешту та штрафу

Чоловіків звинуватили у "непокорі законному розпорядженню або вимозі посадової особи" та "дрібному хуліганстві".

У Мінську засуджені виробники протестної символіки 25 діб адміністративного арешту і штраф в 80 базових одиниць (близько 740 євро). отримали двоє працівників мінської друкарні, які організували виробництво біло-червоно-білих прапорів та іншої атрибутики.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", чоловіків судили за статтею 23.4 КоАП РБ (непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи) і статті 17.1 КоАП РБ (дрібне хуліганство).

В результаті 29-річний громадянин РФ отримав 25 діб, а 51-річний громадянин Білорусі - штраф. Арешту він уникнув, тому що має неповнолітню дочку.

Напередодні, 13 лютого, МВС країни повідомляло про затримання в Мінську працівників приватної друкарні, які організували виробництво та продаж протестної символіки. Співробітники міліції вилучили різну готову продукцію, комп'ютерну техніку та бухгалтерські записи.

Раніше, 30 січня, повідомлялося, що Генпрокуратура Білорусі має намір визнати біло-червоно-білий прапор екстремістським. Ситуація доходить до абсурду, коли силовики та комунальники вимушені знімати бчб прапори з дерев, багатоповерхівок, або ламають сніговики, пофарбовані у біло-червоно-білі кольори. При цьому владні структури у письмовому вигляді зобов'язували установи, в тому числі недержавні, вивішувати на будівлях червоно-зелені прапори.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність Білорусі. Цей прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР.

Однак уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.

У серпні минулого року будівлю київської мерії прикрашали національним прапором Білорусі у знак солідарності з протестуючими.