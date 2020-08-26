Влада Білорусі ​в письмовому вигляді змушує установи вивішувати на будівлях червоно-зелені прапори

Біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність, його використовують протестувальники.

Влада Білорусі зобов'язує установи й організації, в тому числі недержавні, вивішувати на своїх будівлях червоно-зелені прапори.

Про це повідомляє канал Telegram-NEXTA.

"Білоруська влада вирішила в письмовому вигляді змусити всі установи й організації, в тому числі недержавні, вивішувати на своїх будівлях червоно-зелені прапори. А також мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення мітингів на підтримку Олександра Лукашенка та «протиставлення акціям прихильників змін»", - йдеться в повідомленні.

Також влада вирішила посилити пропагандистську діяльність в інтернеті, зокрема в соцмережах.

До 15 вересня уряду необхідно надати звіт про виконану роботу.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність Білорусі.

Цей прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР. Однак уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.