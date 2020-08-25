Суд у Білорусі відмовився переглядати результати виборів

Суд зазначив, що рішення про визнання виборів недійсними ухвалює Центральна виборча комісія.

Верховний суд Білорусі відмовив трьом екс-кандидатам у президенти - Анні Канопацькій, Андрію Дмитрієву та Світлані Тихановській - у задоволенні скарг за результатами президентських виборів.

Про це повідомляє видання TUT.by.

Суд зазначив, що рішення про визнання виборів недійсними ухвалює Центральна виборча комісія. Оскаржити рішення ЦВК про результати виборів, якщо вибори не визнавалися нею недійсними, неможливо.

"Оскільки рішення про визнання виборів недійсними Центральна комісія не приймала, скарга Тихановської про недійсність виборів розгляду в суді не підлягає, оскільки подібні вимоги не відносяться до компетенції суду", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Верховний суд прийняв рішення відмовити у відкритті справи за скаргою Світлани Тихановскої на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року. Аналогічні рішення ухвалені за скаргами інших кандидатів.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Стівен Біган закликав владу Білорусі прийняти посередництво від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для врегулювання ситуації в країні.

23 серпня у Мінську пройшов багатотисячний марш свободи. Головна вимога мітингувальників - Лукашенко має піти з посади президента.

У країні тривають страйки та акції протесту проти насильства силовиків щодо протестувальників.