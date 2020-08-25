В Італії вакцину від коронавірусу почали тестувати на людях

Фахівці сподіваються завершити роботу над вакциною до наступної весни.

Тестування на людях вакцини від коронавірусної недуги COVID-19 італійського виробництва розпочалося в понеділок, 24 серпня.

Першому добровольцеві, жінці, щеплення зробили в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі, передає італійське агентство ANSA.

Вона сказала, що пишається тим, що першою прийняла дозу вакцини.

"Я сподіваюся бути корисною для нашої країни", - додала жінка.

Вакцину виготовила італійська фірма з біотехнологій ReiThera.

Італійські фахівці сподіваються завершити роботу над вакциною до наступної весни.

Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила "першу у світі вакцину" проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.

Китайська вакцина проти коронавірусу з'явиться на ринку в кінці грудня цього року.

Наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Ляшко повідомив, що компанія вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ.

За його словами, вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. При цьому, згідно з даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

У квітні Володимир Зеленський пообіцяв українським ученим виплатити щонайменше мільйон доларів за винайдення ліків чи вакцини від коронавірусу.