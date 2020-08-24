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Австрія висилає російського дипломата, ймовірно, через промислове шпигунство

Він повинен покинути країну до 1 вересня.

Австрія висилає російського дипломата, ймовірно, через промислове шпигунство
Фото: monsieur-des-drapeaux.com

Австрія оголосила одного з російських дипломатів персоною нон ґрата. Про це заявив прессекретар міністерства закордонних справ Австрії 24 серпня, передає DW.

Представник МЗС відмовився повідомити подробиці, вказав лише, що співробітник посольства Росії вчинив дії, які порушували Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Про висилку дипломата написало також видання Kronen Zeitung. За даними газети, його підозрюють у промисловому шпигунстві. 

Ймовірно, він отримував інформацію про одне з австрійських високотехнологічних підприємств від громадянина Австрії, який там працює. 

Видання зазначає, що росіянин відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.

Газета пише, що такий інцидент в історії двосторонніх відносин стався вперше. Дипломат повинен покинути країну до 1 вересня.

У посольстві РФ в Австрії, коментуючи рішення МЗС, заявили: "Обурені безпідставним рішенням австрійської влади, збитковим для конструктивних російсько-австрійських відносин. Впевнені, що дзеркальна реакція Москви не забариться".

Нагадаємо, у червні Чехія вислала двох російських дипломатів через неправдиве повідомлення про підготовку масового отруєння рицином.

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