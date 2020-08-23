​У МЗС Білорусі відповіли Зеленському щодо нових виборів

Раніше Зеленський розповів, що на місці Лукашенка він би оголосив дострокові президентські вибори.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо проведення нових виборів в Білорусі.

Про це повідомляє TUT.BY.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews розповів, що на місці Олександра Лукашенка він би оголосив дострокові вибори та подав у відставку з посади президента.

"Знаєте, Україна - братська для нас країна, і український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх", - сказав Анатолій Глаз.

Він додав, що українське керівництво протягом найближчих років матиме всередині своєї країни багато важливіших питань, ніж "роздавати поради сусідам".

Нагадаємо, масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Раніше Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень", натякнувши, що Україна нібито причетна до "фінансування" протестів.