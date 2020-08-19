Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень"

Лукашенко виступає на мітингу в його підтримку в Мінську, 16 серпня 2020.

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання Ради безпеки країни та дав доручення відомствам і засобам масової інформації.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, по лінії Міністерства закордонних справ Лукашенко доручив "організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі".

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору... І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - наголосив він.

"По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз навчання контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", - додав Лукашенко.

Щодо роботи ЗМІ, то президент наголосив, що вони повинні "роз'яснювати, розповідати, попереджати людей" про те, що протести - це "шлях у прірву". На його думку, також не можна допустити зіткнення з "братнім народом - росіянами".

"Засобам масової інформації - роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" - шлях у прірву, до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави. Ви це бачите. Більш того, вони штовхають нас до зіткнення з історично братнім нам народом - росіянами, росіянами. Цього допустити не можна. Тому треба активізуватися засобам масової інформації", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Три людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Канада також не визнає офіційних результатів президентських виборів і закликає Білорусь провести нові.

16 серпня на марш "За свободу" у Мінську зібралися десятки тисяч людей з вимогою відставки Лукашенка. Того ж дня він вдруге за два дні зідзвонився з президентом РФ Путіним. У Кремлі ще раз підтвердили, що готові "сприяти у вирішенні проблем".

18 серпня Лукашенко втретє за чотири дні зателефонував Путіну.