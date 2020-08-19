Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська звернулася із закликом до європейських лідерів не визнавати підсумків президентських виборів, що відбулися в країні 9 серпня.

Про це вона заявила у відеозверненні на YouTube.

"Я закликаю вас не визнавати результатів сфальсифікованих виборів", - сказала вона англійською.

Тихановська наголосила на тому, що вона ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, яка "очолить процес мирної передачі влади через діалог".

За словами опонентки Лукашенка, "рада негайно ініціює проведення нових чесних і демократичних президентських виборів під міжнародним наглядом". Тихановська також закликала лідерів країн Європи "поважати принципи міжнародного права, суверенітет Білорусі і вибір білоруського народу".

Про створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі Тихановська оголосила 14 серпня. До неї увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Сама Тихановська досі перебуває в Литві.

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади і пригрозив опозиції "всіма відповідними наслідками".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Три людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Не визнають офіційних результатів президентських виборів у Білорусі Канада та Литва.

У МЗС Фінляндії заявили, що Білорусь повинна самостійно врегулювати ситуацію в країні.