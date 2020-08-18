МВС Білорусі підтвердило смерть ще одного протестувальника

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило ще одну смерть під час протестів. На Партизанському проспекті в Мінську загинув 19-річний хлопець, інформують naviny.by.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася приблизно о 03:20 16 серпня.

На хлопця, який перебував на проїжджій частині, наїхав автомобіль "Рено". Причому, запевняє відомство, до цього хлопця просили піти на тротуар, але той ніяк не відреагував.

Від отриманих унаслідок ДТП травм юнак помер.

У МВС стверджують, що хлопець "був учасником масових заходів, що проходять у Мінську останніми днями".

Нагадаємо, з 9 серпня, дня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Раніше повідомлялося про двох загиблих. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.