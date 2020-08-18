Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав мирних протестувальників, подав у відставку

У МЗС зазначають, що рішення про відставку надзвичайного і повноважного посла приймається президентом.

Посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня написав заяву про відставку.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Я дійсно подав заяву про відставку. Це логічний крок, оскільки послом я був призначений діючим президентом і це передбачає, що я маю проводити певну політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - сказав Лещеня.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що рішення про відставку надзвичайного і повноважного посла приймається особою, яка його призначила, тобто президентом.

Самовідвід дипломатів теж розглядає президент - для цього повинен бути підписаний указ. Поки що указу про відставку Лещені не було.

16 серпня Лещеня підтримав громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат у своєму відеозверненні.

Лещеня також сказав, що він солідарний з тими, хто вийшов на вулиці.

У МЗС Лещеня працює з 1994 року. Обіймав різні посади в апараті відомства, працював послом у низці країн. З 2002 по 2006 рік був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. Послом у Словаччині був призначений у 2016 році.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Канада також закликала Білорусь провести нові президентські вибори.