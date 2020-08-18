​Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн

Станом на ранок 18 серпня коронавірусом у світі заразилися 21 881 858 осіб, 268 тис. осіб - упродовж минулої доби.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Жертвами COVID-19 стали 774 034 людини, одужали 13 830 466.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США. Кількість інфікованих у країні сягнула 5 438 325. Із них померли 170 497, вилікувалися 1 865 580 осіб.

У Бразилії захворіли 3 359 570 осіб. Із них 108 536 померли і 2 699 080 вилікувалися. В Індії інфікована 2 702 681 особа, 51 797 померли.

На четвертому та п'ятому місцях - Росія та ПАР.

Нагадаємо, китайське Державне управління у справах інтелектуальної власності видало перший патент на вакцину від коронавірусу. У червні ця вакцина отримала спеціальний дозвіл на рік для військового використання. У березні препарат став першим у Китаї, схваленим для клінічних випробувань.

Наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Ляшко повідомив, що компанія вже на третій клінічній стадії і перша у списку ВООЗ серед розробників.