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Через вибухи у Бейруті заарештували керівника митниці

Чиновник знав про зберігання майже трьох тонн аміачної селітри.

Через вибухи у Бейруті заарештували керівника митниці
Фото: EPA/UPG

Через вибухи у Бейруті суд видав ордер на арешт директора митної служби Лівану Бадрі Дахера.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на Al Arabiya.

Знайдені документи показали, що чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.

Повідомляють, що розслідування намагається з'ясувати, чому, попри небезпеку, в порту міста зберігали майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин. До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, 4 серпня в столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин сталося два потужні вибухи. За силою вони були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Вибух пролунав напередодні вироку в судовому процесі над убивцями експрем'єра Рафіка Харірі у 2005 році.

Четверо підозрюваних є членами підтримуваної Іраном групи "Хезболла", яка постійно заперечувала будь-яку роль у смерті Харірі.

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