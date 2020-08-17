Через вибухи у Бейруті заарештували керівника митниці

Чиновник знав про зберігання майже трьох тонн аміачної селітри.

Через вибухи у Бейруті суд видав ордер на арешт директора митної служби Лівану Бадрі Дахера.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на Al Arabiya.

Знайдені документи показали, що чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.

Повідомляють, що розслідування намагається з'ясувати, чому, попри небезпеку, в порту міста зберігали майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин. До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, 4 серпня в столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин сталося два потужні вибухи . За силою вони були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Вибух пролунав напередодні вироку в судовому процесі над убивцями експрем'єра Рафіка Харірі у 2005 році.

Четверо підозрюваних є членами підтримуваної Іраном групи "Хезболла", яка постійно заперечувала будь-яку роль у смерті Харірі.