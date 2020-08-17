Трамп назвав ситуацію в Білорусі "жахливою" і запевнив, що США слідкують за розвитком подій

Президент США вперше прокоментував події в Білорусі після президентських виборів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Білорусі склалася "жахлива ситуація", коли після президентських виборів 9 серпня почалися масові протести і страйки.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що протестувальники кажуть, що вибори були сфальсифіковані.

Він наголосив, що США уважно спостерігають за розвитком подій у країні.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз стати на підтримку білорусів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою сьогодні виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.